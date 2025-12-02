Новосибирск пытается за счёт стариков устранить дефицит водителей троллейбусов

В Новосибирске муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» готовится уволить 91 водителя троллейбуса 18 декабря. Массовые сокращения связаны с региональным запретом на работу водителями для неграждан России. Об этом Сиб.фм сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

По его словам, новые ограничения особенно болезненно ударят по Дзержинскому району, где троллейбусы остаются одним из самых востребованных видов транспорта.

«По Дзержинскому району это ударит очень сильно, потому что троллейбус — популярный вид транспорта. Оцениваю ситуацию негативно, потому что на уровне регионального министерства не просчитали всевозможные риски», — отметил депутат.

Байжанов подчеркнул, что решение о запрете было принято без уведомления городских структур:

«Управление пассажирских перевозок и сам департамент транспорта узнали об этом постфактум».

Чтобы компенсировать грядущий кадровый провал, предприятие уже начало искать водителей среди пенсионеров, ранее работавших в системе, а также пытается привлечь специалистов из других регионов.

По оценке депутата, если условия не изменятся, «Горэлектротранспорт» столкнётся с серьёзной нехваткой персонала. Это может привести к сбоям в графике движения и снижению качества перевозок в Новосибирске.

Сиб.фм 1 декабря отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответа не поступило.