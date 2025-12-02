82.76% -1.2
сегодня 12:50
общество

Новосибирск встречает зиму: фоторепортаж с праздничных улиц

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирск официально открыл праздничный сезон. В центре города заработали новогодние локации: пешеходная улица Ленина, Театральный и Первомайский скверы.

Фото Новосибирск встречает зиму: фоторепортаж с праздничных улиц 2

На улице Ленина установили световую арку и потолок, деревья украсили гирляндами, а в рамках «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов» разместили светящиеся шары, искусственные ели и праздничные инсталляции.

Фото Новосибирск встречает зиму: фоторепортаж с праздничных улиц 3

Церемонию открытия посетили губернатор Андрей Травников и мэр города Максим Кудрявцев.

«Традиционно в каждом районе города Новосибирска будут тоже локации, где установят праздничные ели. Также будет звучать музыка, чтобы во всех концах города было праздничное настроение. Добрая традиция устанавливать новогоднюю ель в Театральном сквере. Эта традиция берёт свое начало в 1954 году. В этом году мы уже ель установили, она замечательная», — сказал Максим Кудрявцев.

Фото Новосибирск встречает зиму: фоторепортаж с праздничных улиц 4

«Мэрия Новосибирска тоже начинает, по сути дела, праздничное оформление центра. Приятно, что в этом году и федеральные компании проявили интерес к украшению города. Некоторые объекты дополнительно их силами будут созданы. Уверен, что многие новосибирцы поучаствуют в благоустройстве. Впереди время есть — сегодня только первый день зимы», — отметил губернатор.

Фото Новосибирск встречает зиму: фоторепортаж с праздничных улиц 5

По традиции улица Ленина стала пешеходной, а все арт-объекты обещают установить к 20 декабря. К 25 декабря на улице Ленина откроются стилизованные торговые павильоны, оформленные в единой праздничной концепции, где горожане смогут прогуляться и сделать фотографии.

Фото Новосибирск встречает зиму: фоторепортаж с праздничных улиц 6

Фото Новосибирск встречает зиму: фоторепортаж с праздничных улиц 7

Александра Провоторова
журналист

