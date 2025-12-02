Новосибирск вышел в финал конкурса «Культурная столица – 2027»

Новосибирск прошёл в финал федерального проекта «Культурная столица – 2027» и стал представителем Сибири на заключительном этапе. Об этом сообщили на сайте федерального проекта. Поддержать город можно на официальном сайте конкурса до 6 декабря.

Новосибирск вошёл в число финалистов федерального конкурса «Культурная столица – 2027» и теперь будет представлять Сибирь в борьбе за статус главного культурного центра страны. Голосование за участников продолжается на сайте проекта, и жители региона могут поддержать родной город до 6 декабря.

Город традиционно занимает ведущие позиции в культурной жизни Сибири. Одним из ключевых центров творчества здесь является НОВАТ — один из крупнейших театров России, чьи постановки регулярно показывают на гастролях по всей стране. Кроме того, в Новосибирске работают более 50 театров: драматические, музыкальные и детские. Они участвуют в фестивалях, создают совместные проекты и активно взаимодействуют с коллегами из соседних регионов.

Значимую роль в культурной среде города играет Новосибирская филармония. В её составе работает известный Новосибирский академический симфонический оркестр, который сотрудничает с ведущими российскими музыкантами и принимает участие в межрегиональных программах вместе с коллективами из других городов Сибири.