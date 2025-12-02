Новосибирская авиакомпания S7 отменила сервисный сбор за билеты для льготников

В Новосибирске выяснили, что АО «Авиакомпания „Сибирь“» начисляло сервисный сбор при продаже льготных билетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 2 декабря. Надзорное ведомство выяснило, что многодетные семьи, инвалиды и сопровождающие их лица при оформлении билетов через контактный центр S7 сталкивались с дополнительной платой в размере 350 рублей за каждый сегмент перелёта.

Пассажиры направляли обращения в авиакомпанию, поскольку взимание такого сбора противоречит действующему законодательству, однако ответы на жалобы не поступали. В итоге граждане обратились в транспортную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что транспортный прокурор внёс представление генеральному директору авиакомпании, после рассмотрения которого начисление сервисного сбора при оформлении льготных билетов через контактный центр было отменено.