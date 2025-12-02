82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 21:07
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 21:07
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 18:48
общество

Новосибирская авиакомпания S7 отменила сервисный сбор за билеты для льготников

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске выяснили, что АО «Авиакомпания „Сибирь“» начисляло сервисный сбор при продаже льготных билетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 2 декабря. Надзорное ведомство выяснило, что многодетные семьи, инвалиды и сопровождающие их лица при оформлении билетов через контактный центр S7 сталкивались с дополнительной платой в размере 350 рублей за каждый сегмент перелёта.

Пассажиры направляли обращения в авиакомпанию, поскольку взимание такого сбора противоречит действующему законодательству, однако ответы на жалобы не поступали. В итоге граждане обратились в транспортную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что транспортный прокурор внёс представление генеральному директору авиакомпании, после рассмотрения которого начисление сервисного сбора при оформлении льготных билетов через контактный центр было отменено.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.