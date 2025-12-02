Новосибирский зоопарк поддержал флешмоб «Эффекта Долиной» шуткой про львицу

Новосибирский зоопарк присоединился к народному обсуждению резонансной судебной истории – «эффекта Долиной». 1 декабря в Telegram-канале учреждения появился шуточный пост про львицу Найтирию.

«"Под влиянием мошенников" Найтирия купила украшения... Теперь требует вернуть всё до последней монетки!» — говорится в посте.

Подписчикам предложили поделиться в комментариях собственными историями о покупках «под влиянием».

Поводом для флешмоба стало громкое дело о квартире певицы. Она продала свою элитную квартиру в Москве, а затем через суд признала сделку недействительной, заявив, что действовала под влиянием мошенников. Квартиру вернули исполнительнице, а покупательница осталась и без жилья, и без денег. Теперь эта схема, ставящая в уязвимое положение добросовестного покупателя, и называется «эффектом Долиной».