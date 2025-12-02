Солнечный импульс: новая вспышка вызывает беспокойство учёных

Последние сутки оказались напряжёнными для специалистов по космической погоде: на поверхности Солнца зафиксирована мощная вспышка класса М, которая уже влияет на магнитосферу Земли.

По данным астрофизиков, активная область на звезде проявляет нестабильность несколько дней подряд, и текущий импульс может стать не последним в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что выброс заряженных частиц достигнет нашей планеты в течение ближайших часов. Это может вызвать кратковременные перебои в радиосвязи, сбои в навигационных системах и усиление полярных сияний в северных регионах. Несмотря на то что подобных событий ежегодно фиксируется несколько десятков, текущая вспышка выделяется протяжённостью и плотностью плазмы в корональном выбросе.

Учёные подчёркивают, что опасности для людей на поверхности Земли нет, однако техногенные системы могут испытывать дополнительную нагрузку. В предстоящие дни специалисты продолжат отслеживать солнечную активность, чтобы своевременно предупредить службы связи и авиации о возможных колебаниях магнитного поля.

Сейчас Солнце находится на подъёме своего 11-летнего цикла активности, и подобные вспышки могут стать и чаще, и мощнее. По словам специалистов, это естественный процесс, однако современное общество, зависимое от технологий, ощущает влияние космической погоды гораздо сильнее, чем несколько десятилетий назад.