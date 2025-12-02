82.76% -1.2
вчера 21:40
общество

Строительство СКИФа в новосибирском Кольцово оценивается в 95%

Фото: ЦКП СКИФ
Строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) под Новосибирском выполнено на 95%.

На уникальной установке смогут одновременно работать до 10 тысяч исследователей.

Иван Батаев из Новосибирского государственного технического университета на пресс-конференции в ТАСС подчеркнул важность закрепления специалистов после окончания подготовки. Подготовка кадров для работы на СКИФе ведётся в 17 университетах страны. Ожидается, что установка станет самым мощным источником синхротронного излучения в мире, открывая новые возможности для исследований в разных областях науки.

В экспериментальном зале уже обустраиваются лаборатории для химиков, биологов и других специалистов со всей страны. Параллельно продолжается запуск систем комплекса: линейный ускоритель достиг проектных параметров, а бустерный синхротрон постепенно наращивает энергию.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
