Строительство СКИФа в новосибирском Кольцово оценивается в 95%

Строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) под Новосибирском выполнено на 95%.

На уникальной установке смогут одновременно работать до 10 тысяч исследователей.

Иван Батаев из Новосибирского государственного технического университета на пресс-конференции в ТАСС подчеркнул важность закрепления специалистов после окончания подготовки. Подготовка кадров для работы на СКИФе ведётся в 17 университетах страны. Ожидается, что установка станет самым мощным источником синхротронного излучения в мире, открывая новые возможности для исследований в разных областях науки.

В экспериментальном зале уже обустраиваются лаборатории для химиков, биологов и других специалистов со всей страны. Параллельно продолжается запуск систем комплекса: линейный ускоритель достиг проектных параметров, а бустерный синхротрон постепенно наращивает энергию.