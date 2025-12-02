Студенты СГУГиТ завоевали путевки на международные старты на Кубке России по самбо

С 24 по 28 ноября в городе Кстово состоялся Кубок России по самбо. В этих соревнованиях, являющихся официальным отбором на крупнейшие международные старты, успешно выступили представители Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

Студенты выступали в дисциплине «Боевое самбо». Бронзовым призером в весовой категории 58 кг стал Чолдак-Оол Шоваа. Эта медаль принесла спортсмену право представить не только свой вуз, но и страну на Кубке Европы.

Двойного успеха добились самбисты СГУГиТ в категории 71 кг. Анатолий Лизнев завоевал серебряную медаль и, как финалист, получил путевку на Кубок мира, который состоится в апреле 2026 года в Армении. Его товарищ по команде Игорь Поздеев взошел на третью ступень пьедестала и выиграл право выступать на Кубке Европы по самбо.

– Мы невероятно гордимся нашими ребятами. Кубок России – турнир высочайшего уровня, где собраны сильнейшие самбисты страны. Пройти этот отбор и завоевать путевки на международные старты – большое достижение. Успех студентов наглядно показывает, что в нашем университете можно совмещать качественное образование со спортом высших достижений. Уверен, что они достойно представят СГУГиТ и Россию на предстоящих Кубках Европы и мира, – отметил заведующий кафедрой физической культуры СГУГиТ Евгений Иванович Теплухин.

Поздравляем наших спортсменов с блестящим выступлением и желаем им успешной подготовки к ответственным международным стартам.