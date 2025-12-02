82.76% -1.2
03 декабря, 00:48
вчера 20:37
спорт

Турнир по хоккею в честь 35-летия МЧС России стартовал в Новосибирской области

Фото: nso.ru
2 декабря в ЛДС «Сибирь» стартовал хоккейный турнир среди команд территориальных органов МЧС России Сибирского федерального округа, регионального правительства и силовых ведомств Новосибирской области. Открытие провёл министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. Он отметил, что в этом году МЧС отмечает 35-летие со дня образования, подчеркнув значимость юбилея и вклад спасателей в безопасность граждан. По словам министра, турнир стал частью праздничных мероприятий и позволит участникам проявить командный дух и сплочённость, важные для силовых структур. Ахапов также напомнил о популярности хоккея в области — им занимаются более 11,5 тысяч жителей, а болельщики отличаются особой преданностью.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал‑лейтенант Виктор Орлов в приветственном слове отметил богатую спортивную историю арены, назвав проведение турнира продолжением многолетних традиций хоккея. Он подчеркнул, что мероприятие укрепляет связи между подразделениями и развивает корпоративный спорт.

В нынешнем формате турнир проводится впервые. За Кубок будут бороться 12 команд силовых ведомств и государственных организаций. Финальные матчи состоятся 4 декабря в «Сибирь-Арене» в 17:30, вход для зрителей свободный.

Александра Моисеева
Журналист

