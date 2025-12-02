82.76% -1.2
сегодня 09:48
общество

Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина - ей было 114 лет

Фото: Telegram-канал мэра Ярославской области
Клавдия Михайловна Гадючкина скончалась в возрасте 114 лет. Она входила в пятёрку самых возрастных людей планеты.

Клавдия Михайловна Гадючкина, старейшая жительница Ярославской области и рекордсменка по продолжительности жизни, ушла на 115-м году. Ранее она утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, однако по метрическим книгам её фактическая дата рождения — 5 декабря 1910 года. До 115-летнего юбилея ей не хватило нескольких дней. Несмотря на это, она официально входила в пятёрку самых долгоживущих людей мира.

За свою жизнь Клавдия Михайловна стала свидетелем революции, Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также всех этапов становления государства. Свою трудовую деятельность она начала в 15 лет на фабрике «Красный перевал» и за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

Она оставалась живой историей, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни.

Александра Провоторова
журналист

