сегодня
02 декабря, 21:08
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 15:35
общество

В аэропорту Толмачёво открылась новогодняя выставка сценических костюмов

Фото: официальная страница Правительства Новосибирской области.
В зоне прилёта аэропорта Толмачёво запустили праздничную выставку сценических костюмов Сибирского русского народного хора. Об этом сообщили на официальной странице Правительства Новосибирской области.

В аэропорту Толмачёво начала работу новогодняя экспозиция сценических костюмов Сибирского русского народного хора. В зоне прилёта разместили зимние образы и наряды сказочных персонажей, созданные для тематических программ коллектива.

Открытие выставки сопровождалось праздничной программой: для пассажиров провели иммерсивное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также концерт с новогодними музыкальными номерами.

Александра Провоторова
журналист

