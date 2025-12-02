В аэропорту Толмачёво открылась новогодняя выставка сценических костюмов

В зоне прилёта аэропорта Толмачёво запустили праздничную выставку сценических костюмов Сибирского русского народного хора. Об этом сообщили на официальной странице Правительства Новосибирской области.

В аэропорту Толмачёво начала работу новогодняя экспозиция сценических костюмов Сибирского русского народного хора. В зоне прилёта разместили зимние образы и наряды сказочных персонажей, созданные для тематических программ коллектива.

Открытие выставки сопровождалось праздничной программой: для пассажиров провели иммерсивное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также концерт с новогодними музыкальными номерами.