В детском саду Новосибирска скончался 64-летний сторож

В детском саду № 249 «Лучик» в Новосибирске скоропостижно скончался сотрудник учреждения. Об этом сообщили в региональной Государственной инспекции труда.

По данным ведомства, вечером 1 декабря 64-летний сторож, приступив к дежурству, почувствовал сильное недомогание и потерял сознание в помещении охраны. Коллеги вызвали скорую помощь, однако несмотря на проведённые медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Заместитель руководителя инспекции Светлана Загузина сообщила, что для расследования инцидента создана комиссия. Специалисты проводят опрос свидетелей, осмотр места происшествия и проверку трудовой документации, включая соблюдение режима работы и отдыха погибшего.

В случае выявления нарушений трудового законодательства будут применены соответствующие административные меры. Расследование продолжается.