В НОВАТе распродали билеты на новогоднего «Щелкунчика» по 30 тысяч рублей

Новосибирский театр оперы и балета сообщил о почти полной распродаже билетов на новогодний показ балета «Щелкунчик».

По данным пресс-секретаря Мариной Ивановой, на вечернее представление 31 декабря в продаже остался один билет стоимостью 30 тысяч рублей; остальные места в партере на нулевом ряду уже раскуплены. Об этом пишет «Прецедент».

В театре отмечают, что спектакль традиционно вызывает повышенный интерес в конце декабря. Представитель НОВАТа пояснила, что «Щелкунчик» воспринимается как часть новогодних праздников, что отражается на стоимости билетов, особенно на даты, приближённые к 31 декабря. Дневной показ в этот день ориентирован на семейную аудиторию и имеет иную ценовую политику, тогда как вечерний сеанс выбирают для встречи праздника.

В театре также напомнили, что в столичных учреждениях цены на новогодние показы сопоставимы или выше: в Большом театре стоимость билетов варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, при этом приобрести их трудно из-за большой нагрузки на систему продаж. Для сравнения, в 2022 году цены на «Щелкунчика» в НОВАТе были значительно ниже и начинались от 1500 рублей, а места на вечернее представление 31 декабря стоили от 8000 до 18000 рублей.