В Новосибирск придёт резкое потепление до +1 градуса

Западно-Сибирское УГМС сообщило, что из-за мокрого снега и последующего потепления в Новосибирске и области ожидается гололедица. Скользкие участки могут появиться уже в ночь на 2 декабря.

Жителей Новосибирска предупреждают о сильной гололедице, которая образуется из-за ночного мокрого снега и резких колебаний температуры. По данным Западно-Сибирского УГМС, скользкие участки появятся на дорогах и тротуарах в период с 2 по 4 декабря.

В ночь на 2 декабря температура снизится до –6...–8 °C, к утру потеплеет до –1...–3 °C, а днём прогнозируется около 0...–2 °C. Возможен небольшой мокрый снег, ветер западный, порывы — до 14 м/с.

По области ночью ожидается до –11 °C, днём — до +1 °C. В отдельных районах синоптики отмечают риск образования гололёда. Такая же нестабильная погода сохранится и в следующие дни: ночью –6...–11 °C, днём 0...–5 °C. 4 декабря прогнозируют умеренный снег.

Сервис «Яндекс.Погода» также подтверждает предстоящие колебания: 4 декабря в Новосибирске днём ожидается –1 °C, ночью –2 °C и снег. Потепление связывают с приходом более тёплых воздушных масс после недавних морозов.