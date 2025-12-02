82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 21:08
сегодня 19:22
общество

В Новосибирске хотят построить канатную дорогу через Обь

Фото: freepik.com
В мэрии Новосибирска продолжают обсуждать идею строительства канатной дороги через Обь.

Как сообщает портал infopro54 со ссылкой на выступление начальника управления инвестиций Михаила Литвинова на предпринимательском форуме, при администрации уже создана рабочая группа, которая занимается предварительной проработкой проекта. Представитель мэрии также предложил бизнесу присоединиться к инициативе.

Согласно предваренной концепции, линия может связать парк «Арена» и микрорайон «Европейский берег». На форуме проект вызвал заметный интерес: предприниматели считают, что на первых этапах дорога будет привлекать в основном туристов и жителей, желающих увидеть панораму города с высоты.

Эксперты отмечают, что такая площадка может стать испытанием для канатного транспорта как альтернативного вида городских перевозок. В случае успешного опыта технология может быть использована и в других районах, где сложнее развивать традиционную улично-дорожную сеть. Идея применения канатных дорог в городе обсуждается уже несколько лет, сторонники подчёркивают их экологичность и устойчивость к сложным погодным условиям.

Игорь Кириченко
Журналист

