В Новосибирске и области выявили 1985 водителей без прав

В Новосибирске с начала года сотрудники Госавтоинспекции выявили 1985 случаев управления транспортными средствами без необходимых документов.

Об этом сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

По данным ведомства, 1707 нарушений связаны с управлением автомобилем лицами, которые не имеют права на вождение. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В 226 случаях за рулём оказались водители, ранее лишённые права управления. Такое нарушение влечёт административный арест до 15 суток либо штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Инспекторы также установили 20 фактов передачи транспорта людям, заведомо не имеющим права управления. За это предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, зафиксировано 32 случая эксплуатации незарегистрированных транспортных средств, за что предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.