сегодня 14:30
общество

В Новосибирске обновили три конечные остановки общественного транспорта

Фото: тг-канал Максима Кудрявцева
В Новосибирске продолжают приводить в порядок конечные остановки общественного транспорта. В этом году завершили обновление трёх пунктов — «Александра Анцупова», «Совхоз Левобережный» и «Северное кладбище». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

На этих объектах обновили асфальтовое покрытие, сделали новые тротуары и посадочные площадки, нанесли разметку. Кроме того, установили современные павильоны, освещение и необходимые дорожные знаки. Все работы выполнялись с учётом пожеланий водителей и пассажиров.

До конца года ожидается поставка модулей с тёплой комнатой отдыха и автономным туалетом для конечных остановок в жилмассиве Юго-Западный.

В 2026 году город планирует модернизировать ещё три конечных пункта — «ул. Тюленина», «ж/м Южно-Чемской» и «ЖК Новомарусино».

Александра Провоторова
журналист

