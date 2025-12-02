В Новосибирске открылись главные праздничные пространства к Новому году

Завершено оформление центральных праздничных зон: улицы Ленина, Театрального и Первомайского скверов. Осмотр готовых объектов провёл губернатор Андрей Травников. Об этом сообщили в мэрии города.

В Новосибирске появились новые праздничные пространства для прогулок и фотосессий. На улице Ленина установили входную арку и световой потолок, украсили деревья гирляндами, разместили светящиеся шары и арт-инсталляции в рамках «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов». К 25 декабря здесь планируют открыть стилизованные торговые павильоны.

В Театральном сквере зажглась центральная ёлка, оформленная в русском стиле, возрождающая традицию с 1954 года. Аллеи сквера украсили световыми арками и гирляндами.

В Первомайском сквере для гостей работает светодиодный фонтан, а деревья украшены гирляндами и световыми инсталляциями. К 15 декабря на центральной аллее откроется новогодняя фотозона.