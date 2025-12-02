В Новосибирске ожидается похолодание до -26 градусов

В Новосибирске к концу недели ожидается резкое похолодание.

Об этом 2 декабря сообщил начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко на аппаратном совещании.

По его словам, в декабре усилится Сибирский антициклон, среднесуточная температура составит от -13 до -15 градусов, при этом количество осадков по сравнению с ноябрем уменьшится.

На предстоящей неделе дневные температуры будут колебаться от -4 до 0 градусов, ночные — до -11. К концу недели и на выходные синоптики прогнозируют резкое понижение: дневная температура может опуститься до -20, ночная — до -26 градусов.