сегодня 07:50
общество

В Новосибирске снесли «ковидный» корпус инфекционной больницы

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
В Новосибирске полностью демонтировали один из корпусов бывшей городской инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных. Речь идёт о пятом корпусе, который активно использовался для лечения пациентов в период пандемии COVID-19.

Работы по сносу здания советской постройки начались осенью 2025 года, сообщает РБК-Новосибирск. При этом четвёртый корпус 1936 года постройки, а также административные здания и функционирующий морг пока остаются на территории.

Напомним, что согласно постановлению мэрии, размещённому на её официальном портале, на освобождающейся территории предлагается реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наталья Шлюшинская
журналист

