В Новосибирске снесут старую пристройку школы №3, чтобы построить новый корпус

В Новосибирске планируется снос деревянного здания на территории школы № 3 на улице Октябрьской.

Как сообщили «Новосибирские новости», строение будет ликвидировано для строительства нового учебного корпуса. Ранее оно использовалось как хозяйственный блок и состоит из двух частей, возведённых в 1926 и 1965 годах.

По информации департамента образования, здание не имеет архитектурной или исторической ценности, реставрации не планируется. Снос необходим для реализации программы развития социальной инфраструктуры и позволит после реконструкции увеличить вместимость школы на 225 мест.

Сроки демонтажа пока не определены, так как финансирование нового корпуса в муниципальном бюджете на ближайшие годы не предусмотрено. Решение о сносе будет принято после выделения средств из бюджетов более высокого уровня. Основное здание школы, построенное по проекту архитектора Крячкова, признано памятником архитектуры, в то время как пристройка к наследию не относится и была закрыта из-за трещин в стенах.