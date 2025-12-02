В Новосибирске суд лишил водителя прав за механизм, скрывающий номера

В Новосибирске вынесен окончательный вердикт по делу водителя, который использовал специальное устройство для того, чтобы скрыть номер автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что в июле текущего года житель Алтайского края, управляя автомобилем «Газель», ехал по улице Хилокская. При этом номерной знак транспортного средства был оборудован металлической штангой, позволявшей его скрыть. Водитель был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Рассмотрение дела прошло в отсутствие правонарушителя, который, однако, был надлежащим образом извещён о слушаниях. В сентябре 2025 года мировой судья признал водителя виновным, и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Устройство, с помощью которого закрывался номер, было конфисковано.

Несогласный с решением, автомобилист подал апелляционную жалобу. В ноябре 2025 года Ленинский районный суд Новосибирска её рассмотрел и оставил постановление мирового судьи без изменения. Оно уже вступило в законную силу.

