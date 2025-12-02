82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 11:55
пробки
4/10
погода
+0.6°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 08:22
общество

В Новосибирске вновь выросли цены на билеты в Ледовый городок

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Стали известны цены за посещение ледового городка на Михайловской набережной. Информация размещена на странице площадки во «ВКонтакте».

Посетить ледовый городок можно будет с 30 декабря по 10 марта, ежедневно с 11:00 до 22:00. Кассы работают до 21:30.

Стандартный билет на одного человека будет стоить 700 рублей, для ребёнка до 14 лет включительно – 600 рублей. Для многодетных семей действуют льготы: 500 рублей для детей до 14 лет включительно и 600 – для взрослых. Бесплатный вход предусмотрен для детей до трёх лет, ветеранов боевых действий и инвалидов (с одним сопровождающим).

Организаторы также раскрыли тематику предстоящего сезона. Городок 2025-2026 будет посвящён теме «Путь к Оби». Композиции изо льда объединят тему водной стихии, воплотив в себе образы подводных обитателей, мифических морских существ и историю кораблестроения.

1
