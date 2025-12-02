82.76% -1.2
общество

В Новосибирской области избрали главу рабочего поселка Линево

Совет депутатов рабочего посёлка Линёво 2 декабря утвердил Леонида Фомичева в должности главы муниципалитета.

До этого он занимал пост врио. Как сообщает Vn.ru, его кандидатура получила единодушную поддержку всех присутствовавших депутатов. На должность также претендовали Сергей Гридин и Иван Горшков.

Фомичев возглавил поселок после ухода предыдущего руководителя. Напомним, 20 июня 2025 года экс-глава Линёво Дмитрий Грушевой был освобождён от должности по решению суда по иску губернатора Андрея Травникова. Основанием стала утрата доверия.

В адрес Грушевого выдвигались обвинения в сокрытии доходов, лоббировании интересов МУП «РКЦ р. п. Линёво», а также выявленные нарушения в налоговой декларации его супруги.

