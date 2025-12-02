В Новосибирской области ветеранам вручили ключи от автомобилей

В Новосибирской области филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» передал военным, получившим тяжелые ранения и утратившим возможность самостоятельного передвижения, адаптированные автомобили «Москвич» с ручным управлением. Машины получили ветераны с парной ампутацией нижних конечностей или серьёзными спинальными травмами.

Каждый из них мог самостоятельно выбрать марку и цвет автомобиля, чтобы транспорт максимально соответствовал личным предпочтениям. Все машины произведены в России.

Глава фонда Анна Цивилева отметила, что организация выстроила систему комплексной поддержки ветеранов и их семей, основанную на индивидуальном подходе. По её словам, предоставленные автомобили позволят героям вести более комфортную жизнь, расширят возможности для работы, учёбы и общения с близкими.

Получатель машины Михаил Щеглов выразил благодарность сотрудникам фонда, подчеркнув, что помощь организации помогает решать многие проблемы ветеранов, особенно инвалидов. Он отметил, что благодаря собственному транспорту сможет самостоятельно ездить за продуктами и другими нужными вещами, не прибегая к общественному транспорту.

Перед выдачей автомобилей ветераны прошли обучение в единственной в стране специализированной автошколе для водителей с ограниченными возможностями, подведомственной региональному Минтруду.

В текущем году новосибирский филиал фонда уже передал девять адаптированных машин. В организации уточнили, что работа по обеспечению ветеранов транспортом продолжится и дальше, чтобы сохранить их мобильность и независимость.