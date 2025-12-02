В Новосибирской области завершили реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения

В Новосибирской области завершили все работы и установки по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Региональный проект, стартовавший в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», с 2025 года вошёл в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

В этом году введена в эксплуатацию детская поликлиника в Барабинске на 250 посещений в смену, капитально отремонтированы амбулатория в Лесной Поляне Коченевского района и фельдшерско-акушерский пункт в селе Цветниково Здвинского района. Поставлено 339 санитарных автомобилей и 1449 единиц медтехники, включая рентген-аппараты, маммографы и флюорографы.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что поликлиника в Барабинске начнёт приём пациентов в декабре, лицензия уже выдана. Он отметил, что строительство и ремонт медицинских учреждений продолжатся, а в течение пяти лет на эти цели планируется направить около 6 млрд рублей.

В 2025 году новые автомобили получили 38 медучреждений, а техника поступала в течение всего года — её получили 62 организации. Всего за пять лет построено и реконструировано 24 объекта здравоохранения, капитально отремонтировано 23, поставлено 425 санитарных автомобилей и более 2,4 тыс. единиц оборудования.