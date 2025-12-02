Женщины Новосибирска подружились с ИИ-компаньонами – аналитика Yota

Интерес к ИИ-компаньонам в России стремительно растет. В 2025 году число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объём трафика вырос в четыре раза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз.

ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учетом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.



Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. Россияне общаются с ними в среднем 19 минут в месяц. В этом году число их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

С ИИ-компаньонами чаще всего взаимодействуют россияне в возрасте 36–45 лет (43%), за ними идут группы 46–55 (20%) и 26–35 лет (18%). А вот сервисы психологической поддержки чаще выбирают те, кому от 26 до 45 лет (53%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками (57%), и на них приходится 62% от всего времени, которое абоненты беседуют с ИИ-ботами.

Yota также выяснила, в каких городах чаще всего общаются с ИИ-компаньонами. На первом месте — Красноярск (34 минуты в месяц), за ним Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк. В этих городах среднее время общения с чат-ботами — 33 минуты.

В Новосибирске с цифровыми собеседниками активнее всего разговаривают пользователи в возрасте от 36 до 45 лет, при этом по сгенерированному объёму трафика женщины на 57% опережают мужчин. Самым популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai и Deepai.org.

В пресс-службе МегаФона подтверждают возросший интерес к ИИ-собеседникам. На общение с ботами жители Сибири потратили в 2025 году в три раза больше трафика, чем в аналогичный период прошлого года. Активнее всех были жители Красноярского и Алтайского края, а также Кемеровской области. В пятерку лидеров вошли новосибирцы и жители Иркутской области. Наименее заинтересованными в общении с цифровыми собеседниками оказались абоненты республик Тыва и Алтай. Самыми популярными ботами для повседневного общения у владельцев «зеленых» сим-карт стали Character.ai, Talkie и Poe.com.