Жительница новосибирского Шлюза посыпает солью опасные лестницы от безысходности

В Шлюзе жительница самостоятельно посолила заледеневшую лестницу от «Магнита» к пятиэтажкам из-за нерегулярной работы подрядчика мэрии. Об этом Сиб.фм рассказал местный общественник Павел Константинов.

Женщина купила 9 килограммов соли и обработала лестницу, ведущую к пятиэтажкам на Шлюзовой улице.

По её словам, нанять дворника она не могла и не хотела подвергать себя риску:

«К сожалению, нет у меня денег на личного дворника с песком и лопатой, а убиваться не хочется! Я понимаю, что кто-то может быть против соли, она обувь портит. Согласна. Но, если ноги или позвоночник сломать, то уже точно не до обуви будет!»

Жители района отмечают, что подрядчик должен чистить лестницы Шлюза и Советского района не реже трёх раз в неделю, однако уборка в этом сезоне проводилась максимум один раз.

Соседи требуют, чтобы работы выполнялись согласно договору, и выражают обеспокоенность возможными нарушениями при подписании актов выполненных работ