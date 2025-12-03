1000 специалистов готова к работе на СКИФ под Новосибирском

Порядка 1000 специалистов подготовлено в российских университетов для работы на строящемся под Новосибирском синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Как сообщил заведующий лабораторией НГТУ Иван Батаев в пресс-центре ТАСС, работу по подготовке кадров начали заранее. Летом прошлого года семнадцать ведущих российских вузов объединились в консорциум для сотрудничества со СКИФ. Инициатором создания этого объединения выступил Новосибирский государственный технический университет.

Пользователи СКИФ – это учёные, которые будут выполнять исследования на экспериментальных станциях установки. По словам Батаева, для полной загрузки синхротрона, когда будут готовы все его станции, потребуется около десяти тысяч пользователей.

Синхротронное излучение позволит учёным исследовать разные объекты и процессы в сферах химии, биологии, экологии, геологии и многих других наук, а также решать задачи для промышленности.

