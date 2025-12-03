82.76% -1.2
вчера 22:57
общество

Амбассадор проекта «Профразвитие» из Новосибирской области вошла в число сильнейших по итогам года

Фото: nso.ru
В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги сезона 2025 года Всероссийского проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». На церемонии отметили самых активных амбассадоров, среди которых — представительница Новосибирской области Анастасия Разуваева.

Проект, начавшийся как каталог стажировок, за три года вырос в экосистему карьерных сервисов с доступом к стажировкам, образовательным программам и инструментам планирования профессионального пути. В 2025 году он расширил сотрудничество с ведущими компаниями, запустил новые сервисы и круглогодичную программу работы на ключевых форумах страны.

Анастасия, студентка НГУЭУ по направлению «Реклама и связи с общественностью», стала ключевым лицом амбассадорского сообщества региона. Её деятельность включала интеграции, медиасопровождение и наставничество стажёров. Она организовывала презентации для студентов, вела чат участников, разрабатывала идеи для контента и привлекла 254 человека в проект.

Руководство платформы отметило, что амбассадоры стали важным элементом системы наставничества: многие прошли путь от участника до наставника, помогая новичкам сделать первые шаги в профессии.

Финал сезона включает трёхдневную образовательную программу, встречи с экспертами и обсуждение карьерных возможностей 2026 года, ставя цель объединить личные траектории участников и создать основу для новых инициатив.

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
