Амбассадор проекта «Профразвитие» из Новосибирской области вошла в число сильнейших по итогам года

В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги сезона 2025 года Всероссийского проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». На церемонии отметили самых активных амбассадоров, среди которых — представительница Новосибирской области Анастасия Разуваева.



Проект, начавшийся как каталог стажировок, за три года вырос в экосистему карьерных сервисов с доступом к стажировкам, образовательным программам и инструментам планирования профессионального пути. В 2025 году он расширил сотрудничество с ведущими компаниями, запустил новые сервисы и круглогодичную программу работы на ключевых форумах страны.



Анастасия, студентка НГУЭУ по направлению «Реклама и связи с общественностью», стала ключевым лицом амбассадорского сообщества региона. Её деятельность включала интеграции, медиасопровождение и наставничество стажёров. Она организовывала презентации для студентов, вела чат участников, разрабатывала идеи для контента и привлекла 254 человека в проект.



Руководство платформы отметило, что амбассадоры стали важным элементом системы наставничества: многие прошли путь от участника до наставника, помогая новичкам сделать первые шаги в профессии.



Финал сезона включает трёхдневную образовательную программу, встречи с экспертами и обсуждение карьерных возможностей 2026 года, ставя цель объединить личные траектории участников и создать основу для новых инициатив.