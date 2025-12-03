82.76% -1.2
сегодня 22:00
общество

Бастрыкин взял на контроль нападение на пенсионерку в Новосибирске

Фото: СК России
Следственное управление СК России по Новосибирской области начало расследование инцидента с нападением на пожилую женщину.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе регионального управления.

Руководителю управления Евгению Долгалеву поручено представить доклад об обстоятельствах происшествия. Ведётся доследственная проверка, а следователи ходатайствуют о передаче материалов по статье 116 УК РФ (побои) из органов внутренних дел.

Напомним, что вечером 1 декабря в подземном переходе у Часовни курьер догнал 71-летнюю женщину, ударил её ногой по голове и скрылся. В результате пенсионерка получила сильный удар о пол и стену. Подозреваемый уже задержан.

Игорь Кириченко
Журналист

