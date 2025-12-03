Больше 10 видов спорта на региональном фестивале для инвалидов

В ЦСП «Заря» сегодня состоялся традиционный спортивный фестиваль для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, приуроченный к Декаде инвалидов, которая проходит с 1 по 10 декабря.

Большой праздник спорта для инвалидов и атлетов с ОВЗ подвёл итоги года, собрав около 300 человек из разных районов Новосибирской области. Их умение преодолевать жизненные невзгоды отметил заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль:

- Каждый из участников обладает огромной силой воли. Для них спорт – это не столько соревнования, сколько преодоление себя, расширение своих возможностей для достижения цели. Наши «особенные атлеты» регулярно выигрывают медали и являются примерами для других спортсменов, а также жителей нашего региона.

Каждый год организаторы фестиваля стараются предложить участникам новые дисциплины, чтобы инвалиды могли увидеть, какими видами адаптивного спорта можно заниматься в нашем регионе. В этом году впервые состоялись мастер-классы по бадминтону и футболу на электроколясках. В нашем регионе создана команда ветеранов специальной военной операции, которая уже дебютировала на всероссийских соревнованиях.

Для детей проводились спортивно-развлекательные эстафеты и конкурсы на меткость, гибкость и ловкость. Их участниками стали команды из коррекционных школ, общественных организаций и комплексных центров социального обслуживания населения и социальной помощи семье и детям.

Для взрослых прошли соревнования по бочча, народному жиму, дартсу, настольному теннису, гонки на вело- и гребном тренажёрах, сканболу. В воскресенье состоятся мастер-классы по бильярдному спорту. Эта игра также впервые представлена в рамках регионального фестиваля.