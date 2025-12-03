Глава ВТБ Костин: банк не рассчитывает на резкое изменение санкционной политики

"Вы же видите, достаточно противоречивая политика даже американской администрации. С одной стороны, мы ценим те усилия, которые принимает и лично президент Трамп, и его администрация по урегулированию. С другой стороны, мы постоянно слышим об угрозе санкций, даже их вот применения. Санкций в такой очень чувствительной отрасли, как нефтяная", – сказал Костин.

Он подчеркнул, что банк строит свои планы, ориентируясь на текущие условия, при этом, на фоне предпринимаемых шагов к урегулированию конфликта, общий настрой улучшается.

"Я, честно говоря, в своих прогнозах и в политике банка не очень рассчитываю на какие-то резкие изменения санкционной политики. Если она и будет, то она будет, наверное, поэтапная, постепенная. И поэтому мы пока работаем исходя из нынешних условий. Но в целом, конечно, настроение улучшается, когда мы видим, что идет какой-то прогресс в решении вопроса о мирном регулировании", – добавил Костин.

Ранее он заявил, что надеется на позитивный итог переговоров специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина.