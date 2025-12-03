Глава ВТБ сообщил о планах запустить сервис оплаты по QR-коду в Китае в 2026 году

О планах по расширению популярного сервиса оплаты по QR-коду на ключевой азиатский рынок сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Сегодня такой QR-код уже работает в ряде стран. Следующий такой важный для нас рынок – это Китай. Мы над этим работаем. Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», — отметил Андрей Костин.

«Люди начинают больше путешествовать, а у нас есть сеть филиалов – через которые можно проводить платежи. И такая первая ласточка — это использование QR-кодов во Вьетнаме, где работает совместный российско-вьетнамский банк», — сказал Костин.

«Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR», — сказал Андрей Костин.