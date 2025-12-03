Губернатор Андрей Травников: Концепция развития пригородного железнодорожного сообщения полностью себя оправдала

В правительстве Новосибирской области подвели итоги работы АО «Экспресс-пригород» за 2025 год. Губернатор Андрей Травников сообщил, что развитие пригородного железнодорожного сообщения стало результатом совместной работы региональных властей, железнодорожников и муниципалитетов. По его словам, концепция развития полностью оправдала себя: пассажиры получили более удобные и быстрые маршруты, на ряде направлений снизились тарифы, компания увеличила обороты и сократила издержки, а областной бюджет сохранил устойчивость, несмотря на расширение категории льготников — ветераны труда два года пользуются электричками бесплатно. Он отметил, что мультимодальные перевозки, оптимизация расписания и открытие новых платформ стали ключевыми факторами успеха, и выразил готовность поддерживать все приоритеты на 2026 год.

Генеральный директор Вячеслав Невежин сообщил, что в 2025 году пригородные перевозки выросли на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Западное направление увеличило объёмы на 12% за два года и занимает 23% перевозок, южное — на 10,7% (24%), восточное — на 4,8% (9%). В границах Новосибирска рост составил 19%, а доля города достигла 32%. На отдельных станциях западного направления прирост составил от 6% до 36%, что связывают с развитием мультимодальных маршрутов. В городе лидерами роста стали платформы «Пригородный простор» (+66%), «Сеятель» и «Жилмассив» (+22%), а рекордный показатель — +125% — зафиксирован на остановке «Промышленно-логистический парк».