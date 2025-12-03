Губернатор Андрей Травников потребовал усилить меры санитарной безопасности в медицинских и образовательных учреждениях

На оперативном совещании областного правительства губернатор Андрей Травников обратил внимание на рост заболеваемости ОРВИ в регионе. По данным министра здравоохранения Ростислава Заблоцкого, за последнюю неделю число случаев выросло на 10–15%, особенно заметно — в выходные дни.

Глава региона отметил, что, хотя пандемия COVID-19 осталась в прошлом, сезонные эпидемии продолжают представлять серьёзную угрозу. Он указал, что в соседних регионах уже введены карантинные меры и дистанционное обучение в школах из-за заболеваемости, достигающей 57% учеников. По его мнению, Новосибирской области нельзя допускать подобного развития событий — необходимо усиливать санитарную безопасность в медучреждениях и школах, а при необходимости вводить карантин своевременно.

Травников поручил минздраву и минобру оценить риски и принять меры для предотвращения распространения вирусов. Заблоцкий сообщил, что с середины недели в медицинских организациях начнёт действовать масочный режим для минимизации контактов.

В сфере образования губернатор предложил реагировать на рост заболеваний до достижения порога в 20% заболевших учащихся, напомнив, что в прошлые годы порог снижался до 15%. Он подчеркнул, что до новогодних каникул важно сохранить очный формат обучения без массового перевода школ на дистанционную работу. Главам муниципалитетов рекомендовано держать ситуацию под особым контролем.