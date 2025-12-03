Итоги эксперимента в Новосибирской области: маркировка делает поставки продуктов в социальную сферу прозрачными и безопасными

С декабря 2024 по октябрь 2025 года в Новосибирской области прошёл добровольный эксперимент по применению государственной системы мониторинга оборота маркируемых товаров — ГИС МТ «Честный знак». Его задачей было предотвратить попадание небезопасной пищевой продукции в школы, детские сады и медицинские учреждения. Участие приняли 17 организаций региона — десять образовательных и семь медицинских.

Система позволила оперативно выявлять подозрительные партии. В одной из школ Новосибирска выявили продукцию производителя, ранее уличённого в фальсификации. Проверка показала, что товар не использовался для питания учеников, но учреждение ужесточило контроль доступа поставщика. В детсаду Кольцово при поставке сыра система указала на неблагонадёжного производителя — продукцию изъяли и направили на экспертизу.

В медучреждениях зафиксировали 25 инцидентов с проблемными поставщиками. В областной клинической больнице лабораторно подтвердили фальсификацию сухого молока и отказались от партии. В районных больницах выявили некачественное сливочное масло и прекратили сотрудничество с поставщиком.

По итогам участники отметили, что маркировка повысила прозрачность цепочек поставок и помогла предотвратить попадание фальсификата в социальную сферу. Результаты направлены в правительство для разработки предложений по усилению контроля качества и расширению цифровых инструментов маркировки.