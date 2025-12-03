Итоговое сочинение в Новосибирской области написали более 14 тысяч выпускников

Для выпускников 11 классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе писать итоговое изложение. В Новосибирской области сегодня, 3 декабря, итоговое сочинение написали 14 485 человек, итоговое изложение – 199.

«Комплекты тем итогового сочинения формируются из ежегодно пополняемого закрытого банка, который включает в себя более 2 тысяч тем, – прокомментировала заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова. – Они затрагивают такие аспекты, как духовно-нравственные ориентиры, семья и родина, природа и культура – у ребят есть возможность высказаться по этому поводу. Если бы я выбирала тему сочинения, мой выбор остановился бы на личностных ориентирах и ценностях: тема добра и зла, внутреннего выбора мне кажется очень важной».

Испытание выпускники проходят в тех образовательных организациях, в которых они обучаются. Итоговое сочинение нацелено на проверку общих речевых компетенций и речевой культуры выпускников, оно позволяет оценить умение рассуждать по избранной теме и аргументировать свою позицию, причем с обязательной опорой на литературный материал.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность его написания – 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Участники итогового сочинения могут пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения – орфографическим и толковым словарями.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари.

Сочинение (изложение) оценивается по системе «зачет» или «незачет». Обучающиеся, получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание по уважительным причинам, а также удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение установленных требований (за исключением лиц, принимающих участие в итоговом сочинении по своему желанию), смогут принять повторное участие в сочинении в дополнительные сроки – 4 февраля и 8 апреля 2026 года.