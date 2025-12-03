Капремонты школ и ДК, модельные библиотеки и «умные» спортплощадки: Губернатор поддержал создание и обновление социальных объектов

Андрей Травников провёл личный приём граждан в Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Новосибирской области.

В ходе личного приёма гражданами были подняты вопросы: о содействии в проведении капитального ремонта зданий Новоключевской средней общеобразовательной школы в Купинском районе и Социально-культурного центра в селе Раисино Убинского района; о содействии в создании модельной библиотеки в Краснозерском районе и «умной» спортивной площадки в р. п. Коченёво.

Губернатор напомнил: «Каждый год мы на площадке общественной региональной приёмной «Единой России» проводим личный приём граждан, приуроченный к годовщине создания партии. По традиции, сложившейся в Правительстве Новосибирской области, приём проводим в формате рабочих совещаний для того, чтобы разобрать конкретные вопросы и выйти на системное решение задач в ходе обсуждения».

Здание Новоключевской школы – 1974 года постройки. В рамках модернизации школьных систем образования федерального проекта «Всё лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодёжь и дети», запланирован капитальный ремонт школы и оснащение средствами обучения и воспитания. Планируемый срок окончания ремонтных работ – 31 августа 2026 года.

Андрей Травников подтвердил включение Новоключевской школы в программу капремонта: «У нас для этого есть возможности благодаря инициированной нашим Президентом программе капитального ремонта школ. Просьба к родительскому комитету и руководству школы и района – чтобы в ходе капремонта мы не просто стены и кровлю обновили, но и создали какую-то дополнительную активность, усилили воспитательный блок».

Здание Раисинского социально-культурного центра – 1967 года постройки, требует замены электропроводки и отопительных систем, ремонта фойе и других помещений, обновления фасада. В 2025 году заявка на проведение капремонта была поддержана в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Планируемый срок завершения работ – до 1 декабря 2026 года.

Поручение Губернатора руководству Убинского района – подключать средства муниципального бюджета, если в ходе ремонта выявятся дополнительные работы: «Придётся подхватывать для того, чтобы замечательный объект не испортить во время ремонта, а сделать его лучше и новее».

Краснозерская центральная библиотека располагается в здании 1961 года постройки. Она обслуживает в год 4326 читателей, массовые мероприятия библиотеки ежегодно посещают почти 11 тысяч человек. Коллектив библиотеки, члены клубов активно поддерживают бойцов СBО и членов их семей. В 2025 году заявка на создание модельной библиотеки в рамках модернизации действующего учреждения была поддержана в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Семья». Открытие модельной библиотеки запланировано на сентябрь 2026 года.

На территории р. п. Коченёво работают три СОШ. У школы №1 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Аргунова никогда не было своей полноценной оборудованной спортплощадки. В школе учатся более тысячи детей, она, как и весь Коченёвский район, славится своими успехами в физкультуре и спорте. На территории школы есть земельный участок, пригодный для организации площадки для командных видов спорта и сдачи норм ГТО.

В рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и партийного проекта «Детский спорт», на 2026 год предусмотрена федеральная субсидия на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания трёх «умных» спортивных площадок с QR-тренингами, в том числе в р. п. Коченёво.