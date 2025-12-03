Метрополитен Новосибирска потребовал 1,7 млн рублей от водителя, протаранившего вход метро

Новосибирский метрополитен намерен взыскать с виновника ДТП на станции «Золотая Нива» 1,7 млн рублей ущерба. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

Вечером 22 ноября легковой автомобиль съехал по спуску к станции метро и врезался в двери пятого входа, после чего ударился о гранитную стену. Пострадавших нет, но входная группа получила серьёзные повреждения. Водитель скрылся, позднее его задержали.

В отношении 20-летнего автомобилиста возбудили административное дело за оставление места ДТП, суд назначил ему семь суток ареста. Повреждённый вход временно закрывали, однако ремонт уже завершён — станция работает в штатном режиме.

В мэрии заявили, что рассматривают установку удерживающих ограждений возле входов метро, расположенных рядом с проезжей частью, чтобы повысить безопасность пешеходов.

Раннее Сиб.фм писали о том, что автомобилист протаранил вход в метро «Золотая Нива».