Народные приметы в Проклов день: что категорически нельзя делать 3 декабря?

3 декабря православная церковь чтит память святого Прокла Константинопольского, патриарха, известного с юности своим изучением Священного Писания.

Учителем Прокла был святитель Иоанн Златоуст. В народе этот день называют Проклов день, а его традиции связаны с защитой от негативных сил и привлечением удачи в дом.

Что нельзя делать в Проклов день

Считалось, что 3 декабря активность темных сил особенно велика, поэтому отправляться в дальнюю дорогу было строго запрещено — поездка могла обернуться неприятностями.

Нельзя было делиться планами на будущее, особенно если стояла ненастная погода. Любые высказанные намерения могли не сбыться.

Также в этот день не рекомендовалось посещать баню или принимать ванну — верили, что такие действия могут привести к потере финансового благосостояния.

Что можно делать в Проклов день

Православные верующие традиционно посещали храм, молясь святому Проклу о защите семьи от болезней и несчастий, а также о здоровье и удаче.

День хорошо подходил для проведения защитных обрядов в доме: крестным знамением осеняли окна, форточки, дымоходы и вентиляцию, чтобы оградить жилище от нечистой силы.

Также рекомендовалось заниматься уборкой, ремонтом и расхламлением. Особое внимание уделяли белым вещам, тщательно их выбеливая — считалось, что это очищает дом от негатива и приносит гармонию в семью.