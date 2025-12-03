82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 14:17
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 14:17
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 11:58
общество

Новосибирск получил федеральный статус «Город для детей»

Фото: тг-канал Максима Кудрявцева
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирск официально получил новый федеральный статус «Город для детей» от Совета Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в мэрии города.

В городе проживают более 330 тысяч детей, в том числе 27 тысяч с особенностями развития и 7,5 тысяч с инвалидностью. Для города важно, чтобы каждый ребёнок имел возможность реализовать свои способности, независимо от ограничений.

В Новосибирске работают филиалы Городского социального центра и Городского центра социальной помощи семье и детям. Они оказывают раннюю поддержку, проводят реабилитацию, помогают в социализации и профориентации. Учреждения активно развивают новые направления работы через проектную и грантовую деятельность.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.