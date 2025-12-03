Новосибирск получил федеральный статус «Город для детей»

Новосибирск официально получил новый федеральный статус «Город для детей» от Совета Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в мэрии города.

В городе проживают более 330 тысяч детей, в том числе 27 тысяч с особенностями развития и 7,5 тысяч с инвалидностью. Для города важно, чтобы каждый ребёнок имел возможность реализовать свои способности, независимо от ограничений.

В Новосибирске работают филиалы Городского социального центра и Городского центра социальной помощи семье и детям. Они оказывают раннюю поддержку, проводят реабилитацию, помогают в социализации и профориентации. Учреждения активно развивают новые направления работы через проектную и грантовую деятельность.