Новосибирск выходит в лидеры голосования за «Культурную столицу 2027 года»

Новосибирск уверенно участвует в народном голосовании за право стать «Культурной столицей 2027 года». Город уже поддержали свыше 370 тысяч человек, объединяясь ради общей цели. Об этом сообщили в мэрии.

Победителя голосования объявят 6 декабря, а окончательное решение о присвоении статуса «Культурной столицы» примут 14 декабря.

Новосибирск традиционно выделяется яркими культурными проектами, фестивалями и инициативами. Горожане и активисты рассчитывают, что активная поддержка позволит показать стране и миру творческую силу Сибири и подтвердить культурный потенциал региона.