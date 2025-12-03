82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:05
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 09:47
общество культура

Новосибирск выходит в лидеры голосования за «Культурную столицу 2027 года»

Фото: Сиб.фм
Новосибирск уверенно участвует в народном голосовании за право стать «Культурной столицей 2027 года». Город уже поддержали свыше 370 тысяч человек, объединяясь ради общей цели. Об этом сообщили в мэрии.

Победителя голосования объявят 6 декабря, а окончательное решение о присвоении статуса «Культурной столицы» примут 14 декабря.

Новосибирск традиционно выделяется яркими культурными проектами, фестивалями и инициативами. Горожане и активисты рассчитывают, что активная поддержка позволит показать стране и миру творческую силу Сибири и подтвердить культурный потенциал региона.

Александра Провоторова
журналист

