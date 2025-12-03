Новосибирская полиция установила личность курьера, ударившего пожилую женщину ногой

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после того, как в социальных сетях появилось видео нападения на женщину. Об этом сообщила Ирина Волк — официальный представитель МВД России.

На записи видно, как молодой человек сзади наносит женщине сильный удар ногой в голову. Личность злоумышленника была оперативно установлена — им оказался 28-летний местный житель, работающий пешим курьером. В настоящий момент принимаются меры к его задержанию.

Дознавателем Отдела полиции № 1 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Полиция опровергла информацию некоторых СМИ о том, что фигурант является иностранным гражданином.