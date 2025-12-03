Новосибирский пенсионер получил 10 лет «строгача» из-за обвинений в касании приемной дочери

В 2012-ом году власти РФ значительно ужесточили санкции по статьям о половой неприкосновенности несовершеннолетних. Удивительно, но после этого количество преступлений по статьям 131-135 УК не уменьшилось. Процессы по таким делам закрытые, и обстоятельства некоторых из них вызывают серьезные вопросы.

Свою историю Сиб.фм рассказала Лилия Койнова. Она с мужем вырастили троих приемных детей, последняя из них отправила мужчину в колонию строгого режима.

«Мы взяли ее в четырехлетнем возрасте, 10 лет она прожила в нашей семье, когда появилась ее мать, ранее лишенная родительских прав. Девочка сказала: «отдай меня матери». Я ответила, что это невозможно, если ей не хочется жить с нами, суд найдет ей другую семью или отправит в детский дом: у родной матери нет прав. Девочка сказала: «тогда я скажу, что твой муж меня домогался, посмотрим, кому поверят», — говорит Лилия.

Вскоре приемным родителям позвонили из опеки и попросили отправить младшую дочь для разговора. Койнова без задней мысли подчинилась.

«Вскоре мне позвонила начальник опеки, сказала, что девочка заявила, что мой муж домогался до нее. Никаких фактов, никаких свидетелей, приговор суда — 10 лет строгого режима. Я доказывала, что в момент описанных девочкой событий, она была в лагере, предъявила железнодорожные билеты и другие доказательства. Но следователь установил такие периоды большие периоды, когда совершались якобы развратные действия, что на каждый день алиби мы предъявить не смогли. Я знаю, что мой муж не доживёт до освобождения из колонии строгого режима, он должен выйти в 76 лет. И он тоже это понимает», — добавила Койнова.

Адвокат супруга Лилии согласился дать комментарий только на условиях анонимности.

«Следователь по делу инкриминировал не конкретное время и место преступления, а срок с 1 июня по 31 августа, где-то тогда. Сама по себе конструкция обвинения исключала возможность представления алиби. Никаких доказательств вины, нам не был представлено не было. Лишь слова девочки, и явка с повинной, где была написана одна «я совершал развратные действия в отношении приемной дочери». От этих показаний мой клиент отказался и прошёл полиграф, который показал, что он ничего такого не совершал. Обстоятельства получения «признания» вызывают вопросы. Мужчину вызвали для допроса в обед, к поздней ночи уже появился этот документ. Что происходило на допросе все это время, я не знаю, адвокат не присутствовал. В итоге пенсионера признали виновным в развратных действиях, то есть в касании груди и нижней части живота в районе резинки трусов своей дочери. Все это дело ничего общего с правосудием не имеет. В таких делах презумпция невиновности вообще не работает», — сказал Сиб.фм адвокат пенсионера.

Койнова и еще более ста человек состоят в группе «Осторожно! Оговор». Участники этой группы ранее обратились к Путину и председателю Верховного суда РФ с просьбой провести судебную реформу, которая призвана уменьшить количество неправосудных приговоров по «педофильским» статьям.