сегодня 04:30
общество

Новосибирский пенсионер получил 10 лет колонии из-за слов приемной дочери о домогательствах

Фото: Виктор Бобровников, Сиб.фм
В Новосибирске 76-летний мужчина приговорён к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в развратных действиях в отношении своей приемной дочери.

Обвинение основывалось на словах ребёнка, несмотря на предоставленные алиби — железнодорожные билеты и свидетельства, что девочка в момент предполагаемых событий находилась в лагере.

Адвокат осуждённого подчеркнул, что обвинение охватывало общий период с 1 июня по 31 августа без конкретных фактов и свидетелей. Мужчина проходил полиграф, подтвердивший его невиновность, однако суд признал его виновным.

Семья выражает сомнения в законности расследования и справедливости приговора.

Александра Провоторова
журналист

