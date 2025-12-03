О Родине, подвиге и героях: участник программы «Герои НовоСибири» провёл урок мужества

В памятную дату, 3 декабря – День Неизвестного Солдата, стажер министерства образования Новосибирской области в рамках проекта «Герои НовоСибири» Сергей Цикаленко провел встречу со студентами Сибирского геофизического колледжа.

Сергей Цикаленко – педагог-организатор основ безопасности и защиты родины Экономического лицея Новосибирска, в 2022 году принимал участие в специальной военной операции и был награжден медалью «За отвагу».

В День Неизвестного Солдата, когда вспоминают подвиги российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, для студентов Сибирского геофизического колледжа Сергей Владимирович провел урок мужества. Ребята задавали вопросы о боевых действиях и бытовой жизни на передовой, о героизме и страхе, о дружбе и взаимовыручке.

«Для меня на таких уроках самое ценное – это видеть отклик ребят, их заинтересованность, пробудить в них желание принести пользу родине и примерить на себя роль защитника отечества, – отмечает Сергей Цикаленко. – Моя задача – помочь им вырасти ответственными людьми, достойными гражданами своей страны. Будучи учителем, я постоянно обращаюсь на своих уроках именно к практической стороне жизни».

Сергей Владимирович – участник второго потока проекта «Герои НовоСибири». В течение года 30 ветеранов и участников СBО проходят программу дополнительного профессионального образования, стажировку в органах власти и подведомственных организациях.

«Вновь чувствую себя студентом – мне очень интересен процесс обучения, погружения в работу. Компетентные преподаватели провели обучающий модуль по юриспруденции, государственному устройству. Всегда рассказываю детям на уроках о том, что учиться надо всегда и всему. Пытаюсь охватить все аспекты деятельности министерства образования, понять принцип функционирования. На втором этапе стажировки, уже в новом году, буду уделять особое внимание направлению, которое интересует именно меня: патриотическое воспитание, военная подготовка», – поделился стажер.

Напомним, проект «Герои НовоСибири» – часть большой федеральной программы «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. В этом году, по поручению главы государства, аналогичные региональные проекты были запущены в субъектах РФ. Проект позволит ветеранам и участникам СBО, прошедшим конкурсный отбор и обучение, занять руководящие должности в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях.

«Такие объемы стройки – реальный итог реализации на территории региона национальных проектов, которые сегодня расширены и позволяют нам продолжать работу по улучшению качества жизни как в столице региона – Новосибирске, так и в всех районах области», – отметил Дмитрий Богомолов.