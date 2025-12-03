Падчерица украла 35 тысяч у отчима через смартфон

19-летняя жительница Чановского района обвиняется в краже денег у своего отчима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, уголовное дело уже направлено в Чановский районный суд.

Инцидент произошел в начале ноября, когда обвиняемая гостила у матери. Воспользовавшись моментом, она взяла смартфон мужчины и перевела 35 тысяч рублей с его счета на свой. Похищенными деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению.

Против неё было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершённая с банковского счёта. Максимальное наказание, которое грозит сибирячке – лишение свободы на срок до 6 лет.