82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:05
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:05
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 09:25
общество

Под Новосибирском чиновник отправил на отдых «не тех» детей

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области осудили чиновника за нецелевое использование бюджетных денег, предназначенных для помощи детям. Доволенский районный суд признал 44-летнего мужчину виновным по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата», сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось, подсудимый, занимая должность замначальника «Центра социальной помощи населения Доволенского района», в 2019 и 2021 годах выдал льготные путевки в детские лагеря тем, кто не имел на это законного права. За счёт государства отдохнули 18 детей, чьи семьи не числились в категории находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма необоснованных расходов превысила 275 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам условно, с испытательным сроком в один год. Помимо этого, осуждённый обязан полностью возместить причинённый ущерб Минтруда и соцразвития региона. Для обеспечения исполнения гражданского иска под арестом остается его автомобиль Subaru Impreza.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.