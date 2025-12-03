Под Новосибирском чиновник отправил на отдых «не тех» детей

В Новосибирской области осудили чиновника за нецелевое использование бюджетных денег, предназначенных для помощи детям. Доволенский районный суд признал 44-летнего мужчину виновным по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата», сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось, подсудимый, занимая должность замначальника «Центра социальной помощи населения Доволенского района», в 2019 и 2021 годах выдал льготные путевки в детские лагеря тем, кто не имел на это законного права. За счёт государства отдохнули 18 детей, чьи семьи не числились в категории находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма необоснованных расходов превысила 275 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам условно, с испытательным сроком в один год. Помимо этого, осуждённый обязан полностью возместить причинённый ущерб Минтруда и соцразвития региона. Для обеспечения исполнения гражданского иска под арестом остается его автомобиль Subaru Impreza.