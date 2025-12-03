Под Новосибирском строят крупнейший в регионе хирургический корпус

В Каргате продолжается возведение хирургического корпуса, который должен стать самым крупным медицинским объектом в регионе.

Здание рассчитано на две надземные этажности и площадь около семи тысяч квадратных метров, а стационар планируется на 74 койки. Проект входит в действующую областную программу развития здравоохранения, и, как уточнили в профильном ведомстве, разрешение на строительство было выдано год назад.

Работы сейчас продвинулись к отметке примерно в семь десятков процентов. Подрядчик занят прокладкой инженерных сетей, установкой слаботочных систем и отделкой внутренних помещений. По словам министра строительства Дмитрия Богомолова, на площадке работает компания с большим опытом, что позволяет рассчитывать на завершение проекта в срок.

В корпусе предполагается разместить несколько подразделений: приёмное, терапевтическое, хирургическое, акушерское, а также отделения диагностики, анестезиологии и реанимации. Численность персонала после ввода составит около девяноста сотрудников. В министерстве отмечают, что медицинские объекты остаются приоритетом, и уже в 2025 году регион намерен открыть два десятка новых учреждений, включая крупную поликлинику в Барабинске. Ещё больше объектов планируется завершить в 2026 году.